Etter bare fem minutter fikk Lyngbø straffespark, og en av lagets spillere scoret 1-0-målet. Lyngbø doblet ledelsen da Julian Kahrs Guldbrandsen satte inn 2-0, og etter 25 minutters spill økte Lyngbø ved en spiller. Åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Levi Mikal Sangolt satte inn 4-0 for Lyngbø. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 4-0.

Målshow etter pause

Ali Hussein Hani økte til 5-0 for samme lag etter et kvarter av andreomgangen, og like etterpå scoret Levi Mikal Sangolt igjen da han gjorde 6-0. Guldbrandsen scoret sitt andre mål da han gjorde 7-0 et kvarter før slutt. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 7-0.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Lyngbø på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Arna-Bjørnar ligger på tiendeplass med null poeng.

Diego Sanchez-Alvheim dømte oppgjøret.

I neste runde skal Arna-Bjørnar måle krefter med Harding 5. mai. Lyngbø møter Fyllingsdalen 2 25. mai.