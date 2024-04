Lånke tok føringen da Per Veiseth Nestande satte inn 1-0 etter bare fire minutters spill, men Magnus Dalen Nordberg sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 tre minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Delte poengene

Lånke tok ledelsen igjen fem minutter før slutt, men Mathias Chrisander Helden utlignet da han satte inn 2-2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-2.

Tok over tiendeplassen

Verdal og Lånke står begge fortsatt uten seier denne sesongen.

Etter søndagens kamp ligger Verdal på niendeplass på tabellen med to poeng, mens Lånke er på tiendeplass med ett poeng.

Aleksander Ringstad var kampleder.

Verdal spiller neste kamp mot Stjørdals-Blink 3. mai, mens Lånke møter Levanger 2 to dager senere.