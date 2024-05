Allerede etter fem minutters spill tok Remyra ledelsen ved Jordi Aleksander Garcia-Sjølstad, og Sander Buland Nesgård doblet ledelsen for Remyra da han satte inn 2-0 etter 21 minutter. Etter 33 minutters spill fikk Hegra straffe. Jonas Bonslet satte inn 1-2-målet. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Hegra tok alle poengene

Noen minutter etter pause utlignet L. Hammer for Hegra, og Albert Kråkenes sendte gjestene foran da han satte inn 3-2 ti minutter ut i andre omgang. Petter Erlingson Gresseth scoret 4-2-målet like etterpå, og L. Hammer satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Hegra etter et kvarter av andreomgangen. Garcia-Sjølstad scoret igjen da han gjorde 3-5 tre minutter senere. Magnus Svendgård Krogstadholm økte til 6-3 for gjestene etter 60 minutter, og bortelaget økte ledelsen da 17-åringen satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 7-3. Hegra-spilleren gjorde hattrick etter 63 minutters spill, og samme lag rykket ytterligere ifra da Gresseth økte ledelsen to minutter senere. Tre minutter før slutt var hattricket et faktum for L. Hammer. Remyra reduserte til 4-10 ved Magnus Thomassen like etterpå. L. Hammer økte ledelsen for Hegra da han satte inn 11-4 etter 80 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-11.

Liam Vedal Berdahl (Remyra G16) og Bonslet (Hegra G16) fikk begge gult kort.

Leder serien

Etter tirsdagens kamp er Remyra på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Hegra er på førsteplass med ti poeng.

Morten Hergren var dommer i oppgjøret.

14. mai er det ny kamp for Remyra. Da møter de Fram. Hegra skal måle krefter med Selbu samme dag.