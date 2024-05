Anna Vikan sendte Surnadal/Søya foran da hun satte inn 1-0 etter et kvarters spill, og to minutter senere doblet Ildri Fugelsøy ledelsen til Surnadal/Søya. Etter 23 minutter økte avstanden mellom lagene da Idun Birkestøl satte inn 3-0 for Surnadal/Søya, og Ildri Fugelsøy økte til 4-0 for Surnadal/Søya fire minutter senere. Fem minutter før pause reduserte en spiller til 1-4 for Dahle/Nordlandet 2. Ved pause var stillingen 4-1.

Dahle / Nordlandet 2 var suverene i andre omgang

En av lagets spillere gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-4 fem minutter ut i andre omgang, og sju minutter senere reduserte bortelaget ved en spiller. Erle Erstad Nyland sørget for balanse i samme lag-regnskapet da hun satte inn 4-4 etter et kvarter av andreomgangen. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-4.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter torsdagens kamp ligger Surnadal/Søya på åttendeplass på tabellen med ett poeng, mens Dahle/Nordlandet 2 er på tredjeplass med fire poeng.

Øystein Lysø dømte kampen.

I neste runde skal Surnadal/Søya måle krefter med Averøykameratene 6. mai, mens Dahle/Nordlandet 2 møter Skåla samme dag.