David Veddegjerde Øverås ga Langevåg 2 ledelsen tidlig i kampen med sitt mål bare noen minutter ut i første omgang, men Ørskog/Stordal utlignet til 1-1 da Leon Magnus Stavseng satte ballen i mål et kvarter før sidebytte. Ørskog/Stordal tok ledelsen da Trym Falling Møller scoret like etterpå, og Mateo Fernando Dyrkorn scoret 3-1-målet for Ørskog/Stordal etter 25 minutter. Sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Cotobas satte inn 4-1. Sondre Fiskerstrand Telstad reduserte til 2-4 noen minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-4.

Dommeren pekte på straffemerket

Cotobas scoret sitt andre mål da han gjorde 5-2 seks minutter ut i andre omgang, og fem minutter senere økte bortelaget ved Marcus Karl Cevallos. Et kvarter før slutt var hattricket et faktum for Cotobas. Langevåg 2s Tomas Duarte Pinto Nogarolli Ramos scoret fra straffemerket rett etterpå. Syver Midtbust-Dyrkorn økte ledelsen for Ørskog/Stordal da han satte inn 8-3 etter 65 minutters spill, og tre minutter senere økte avstanden mellom lagene da Jørgen Gjerde Ramsvik satte inn 9-3 for bortelaget. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-9.

Klatret til andreplass

Langevåg 2 og Ørskog/Stordal har nå begge tre poeng.

Khaled Marwan Haj-Mohammad var kampleder.

Ørskog/Stordal spiller mot Hasundgot/Haddal 30. april, mens Langevåg 2 spiller neste kamp mot Hasundgot/Haddal 5. mai.