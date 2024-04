Stryn skaffet seg en tidlig ledelse før det første minuttet var omme, men to minutter senere utlignet Kristine Stokkenes Grov for Eid 2. samme spiller scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-1 etter 14 minutter, og Eid 2-spilleren fikk sitt hattrick seks minutter senere. Stryn reduserte til 2-3 et kvarter før pause. Andrea Vingen Vedeld sørget for Eid 2-jubel da hun satte inn 4-2 fem minutter senere, og Eid 2 rykket ytterligere ifra da Konstanse Henden økte ledelsen etter 40 minutters spill. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 5-2.

Sikker fra straffemerket

Samme lags Henden satte inn et straffespark noen minutter etter sidebytte. Stryn satte inn 3-6 etter 53 minutter. Et kvarter før full tid la Nordnes på til 7-3 for Eid 2, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 8-3. Eid 2-angriperen sikret seg hattrick da hun la på til 9-3 etter 68 minutters spill, og fire minutter senere økte Eid 2 ved Nordnes. Vertene økte ledelsen da Nordnes satte ballen i nettet sju minutter før slutt. Dermed var stillingen 11-3, og fem minutter senere var hattricket et faktum for Henden. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 12-3.

Eid 2 leder serien

Etter onsdagens kamp er Eid 2 på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Stryn ligger på sjuendeplass med null poeng.

Anne-Katrine Kjebekk Thomsen var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 1. mai. Eid 2 skal spille mot Sandane 2, mens Stryn møter Svelgen/Florø 2.