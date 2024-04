Eirik Taraldlien scoret selvmål for Skarphedin bare noen minutter ut i kampen. Kristoffer Skoglund Kristiansen doblet ledelsen for Urædd da han satte inn 2-0 etter kun ni minutter, og Lucas Gaspar Da Silva la på til 3-0 like etterpå. Et kvarter før sidebytte økte avstanden mellom lagene da Willy Tshimbila Orobosa Orhue satte inn 4-0 for Urædd. Taraldlien reduserte til 1-4 noen minutter før hvilen. Urædd økte ledelsen da Prince Allan satte ballen i nettet to minutter før pause. Dermed var stillingen 5-1. Det resultatet sto seg til pause. Etter halvspilt kamp sto det 5-1.

Straffemål

Taraldlien (Skarphedin) scoret fra ellevemetersmerket da det var spilt en halv time i andre omgang. Etter 90 minutters spill økte Urædd ved Federico Johansen. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 6-2.

Skarphedins Joel Samiel Ghetachew, Linus Haugen Murtnes, Sjur Holte og Sondre Lundemo fikk se det gule kortet.

Leder serien

Etter mandagens kamp er Urædd serieleder på tabellen med seks poeng, mens Skarphedin er nummer seks med fire poeng.

Ridha Ben Mohamed Hnana var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skarphedin måle krefter med Notodden 2, mens Urædd møter Eidanger.