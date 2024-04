Randesund tok ledelsen ved Bjørge et kvarter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 etter første omgang.

Økte ledelsen

Josias Furaha utlignet da han satte inn 1-1 etter 66 minutter. Randesund tok ledelsen på nytt da Mansor Said Muhammed scoret to minutter senere, og Bjørge scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Randesund-angriperen fikk sitt hattrick to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-4.

Jerv 2s Marius Solli Halvorsen pådro seg gult kort. For Randesund fikk Kristian Brattland og Ron Quranolli gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Jerv 2 på 14. plass på tabellen med null poeng, mens Randesund ligger på andreplass med sju poeng.

Are Wroldsen Ribe dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Randesund måle krefter med Froland, mens Jerv 2 møter Våg.