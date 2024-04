KIL/Hemne 2 7er tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring ved Hilde Dalum, og KIL/Hemne 2 7er var på farten igjen tre minutter før pause. De doblet ledelsen da Maren Snekvik satte inn 2-0. Det resultatet sto seg til pause. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-0.

Målbonanaza etter hvilen

Karianne Strand Skjølsvik gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 etter 42 minutter. Marielle Meyer sørget for jubel da hun satte inn 3-1 tre minutter senere. Annalea Niamcham Sørensen reduserte til 2-3 for Heimdal 2 7er etter 52 minutters spill. Gjertrud Marie Kjønsvik Løseth scoret for KIL/Hemne 2 7er rett etterpå, slik at resultattavla viste 4-2. Etter 60 minutter scoret M. Snekvik igjen da hun gjorde 5-2, og Dalum scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 6-2 ett minutt på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-2.

Nora Helle Baglo (KIL/Hemne 2 7er) og Zahra Mahdawi (Heimdal 2 7er) fikk begge gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Etter mandagens kamp er KIL/Hemne 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Heimdal 2 ligger på sjuendeplass med null poeng.

Glenn Mathisen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Heimdal 2 måle krefter med Trygg/Lade, mens KIL/Hemne 2 møter Flatås.