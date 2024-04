Disse scoret for Hitra: Sebastian Kulik Barikmo med to mål, Aleksa Vojvodic med to mål og Adam Nathaniel Groven.

Disse er dagens målscorere for Buvik 2: Iver Rasmussen Smogeli.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Topper serien

Etter mandagens kamp er Buvik 2 nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Hitra er på førsteplass med seks poeng.

Tage André Carlsson var dommer.

I neste runde skal Hitra måle krefter med Orkanger 2 28. april. Buvik 2 møter Valsøyfjord/Halsa 30. april.