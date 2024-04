Hei 2 tok ledelsen ved Mia Hansen etter kun to minutter, og etter 20 minutters spill doblet Hei 2 ved Ingrid Elise Aasheim. Hansen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Hei 2, og Malin Vestby Holthe økte ledelsen for Hei 2 da hun satte inn 4-0 etter 34 minutter. Samme lag økte ledelsen da Selma Henriksen satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 5-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 5-0.

Målbonanza etter pausen

Hei 2-spilleren scoret sitt andre mål da hun gjorde 6-0 noen minutter ut i andreomgangen, og samme spiller laget hattrick da hun ordnet 7-0 fem minutter etter sidebytte. Johanne Ytredal la på til 8-0 for vertene fem minutter senere, og samme spiller scoret igjen da hun gjorde 9-0 etter 52 minutters spill. Hei 2-spilleren fikk sitt hattrick åtte minutter senere, og etter 61 minutter økte avstanden mellom lagene da Selma Henriksen satte inn 11-0. Rett etterpå scoret Selma Henriksen igjen da hun gjorde 12-0, og Emilie Rønningen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 13-0 for hjemmelaget seks minutter før slutt. Ett minutt senere scoret Selma Henriksen sitt sjette mål da hun gjorde 14-0, og Mathea Weber satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 15-0.

Nye poeng skal deles ut

Zakaria Haave Sharchara var dommer.

1. mai er det ny kamp for Hei 2. Da møter de Kviteseid. Gulset 2 skal måle krefter med Langesund/Stathelle 2 2. mai.