Kvass/Ulvungen/Tingvoll tok ledelsen ved Ada Semundseth Olsen allerede i åpningsminuttet, og Kvass/Ulvungen/Tingvoll doblet ledelsen da Amalie Kvalvik satte inn 2-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 2-0.

Dominerte etter hvilen

Noen minutter ut i andre omgang la Ada Semundseth Olsen på til 3-0 for Kvass/Ulvungen/Tingvoll, og Malak Alamoudi økte ledelsen da hun satte inn 4-0 etter 40 minutter. Etter 52 minutters spill scoret Amalie Kvalvik sitt andre mål da hun gjorde 5-0. Eide og Omegn var uheldig og scoret selvmål to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-0.

Nye poeng skal deles ut

Tarjei Kulø dømte oppgjøret.

I neste runde skal Kvass/Ulvungen/Tingvoll møte Sunndal, mens Eide og Omegn møter Bud/Bryn.