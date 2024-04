Kaja Granly Aanensen sendte Vigør 2 tidlig i ledelsen, og Vigør 2 doblet ledelsen da Gabriela Andrade Johannessen satte inn 2-0 etter 17 minutters spill. Kaja Granly Aanensen scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-0 rett etterpå, og etter 20 minutter økte Vigør 2 ved Hanne Tjøm Flottorp. Kaja Granly Aanensen sikret seg hattrick da hun la på til 5-0 fire minutter senere, og etter 33 minutters spill scoret samme spiller igjen da hun gjorde 6-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 6-0 til pause.

Vigør 2 var suverene i andre omgang

Noen minutter etter hvilen la Malin Byremo på til 7-0 for Vigør 2, og Flottorp økte til 8-0 for Vigør 2 noen minutter ut i andreomgangen. Kaja Granly Aanensen scoret sitt femte mål i kampen da hun gjorde 9-0 seks minutter etter pause, og samme lag rykket ytterligere ifra da Byremo økte ledelsen etter 63 minutter. Samme spiller fikk sitt hattrick like etterpå, og Vigør 2-keeperen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 67 minutters spill. Samme lag økte ledelsen da Luliya Rezene Tesfamichael satte ballen i nettet to minutter før slutt. Dermed var stillingen 13-0. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 13-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Vigør 2 og Express/Lia/Rygene står begge med tre poeng.

Heti Hoti dømte oppgjøret.

I neste runde skal Express/Lia/Rygene måle krefter med Vindbjart 22. april. Vigør 2 møter Søgne 28. april.