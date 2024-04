Linnea Wingaard Håpoldøy ga Vestsiden-Askøy ledelsen bare noen minutter ut i første omgang, og Vestsiden-Askøy doblet ledelsen da Linea Karlsen-velsvik satte inn 2-0 etter bare fire minutter. Marie Iversen Henriksen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vestsiden-Askøy, og Amanda Skråmestø Pedersen økte ledelsen da hun satte inn 4-0 etter 16 minutters spill. Vestsiden-Askøy rykket ytterligere ifra da Andrea Danielsen Nordnes økte ledelsen like etterpå, og Marie Iversen Henriksen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 6-0 et kvarter før sidebytte. Ti minutter senere økte avstanden mellom lagene da Linea Karlsen-velsvik satte inn 7-0, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-7.

Målshow etter pause

Vestsiden-Askøy-angriperen sikret seg hattrick da hun ordnet 8-0 noen minutter etter hvilen, og Emilie Herland Haugland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for samme lag etter et kvarter av andreomgangen. Linea Karlsen-velsvik scoret sitt fjerde mål da hun gjorde 10-0 rett etterpå, og Nora Alræk Monsen satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før full tid. Ett minutt senere scoret Vestsiden-Askøy-spilleren sitt andre mål da hun gjorde 12-0, og Håpoldøy la på til 13-0 for Vestsiden-Askøy etter 60 minutter. Like etterpå økte samme lag ved Isabella Solbakken Marcussen, og Håpoldøy fikk sitt hattrick etter 63 minutters spill. Andrea Danielsen Nordnes scoret igjen da hun gjorde 16-0 to minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-16.

Tok over fjerdeplassen

Etter søndagens kamp er Ny-Krohnborg på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Vestsiden-Askøy ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Christian Mathias Tybring-Gjedde dømte kampen.

28. april er det ny kamp for Vestsiden-Askøy. Da møter de Os. Ny-Krohnborg skal måle krefter med Os 7. mai.