Zala sørget for at Fløya fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare åtte minutters spill, og samme spiller doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter 19 minutter. Sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Yngvar Johansen satte inn 3-0 for Fløya, og Thomas Whalen la på til 4-0 tre minutter før pause. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-4.

Bortelaget dro ifra

Fløya rykket ytterligere ifra da Martin André Berg økte ledelsen noen minutter ut i andreomgangen. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 0-5.

Tok steg på tabellen

Etter oppgjøret har både Elverum og Fløya seks poeng.

Batuhan Boyar var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Fløya måle krefter med Ulfstind, mens Elverum møter Innstranda.