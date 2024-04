Skodje tok ledelsen tidlig i kampen ved Simen Keiseraas-Myking, og Skodje doblet ledelsen da Jensen satte inn 2-0 allerede etter ti minutter. Øystein Fjørtoft Floen la på til 3-0 for Skodje ni minutter senere. Et kvarter før sidebytte reduserte Suphakorn Chankhonkaen til 1-3 for SIF/Hessa. Steffen Nes økte ledelsen da han satte inn 4-1 noen minutter før hvilen. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 4-1.

Var suverene i andre omgang

16-åringen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-1 noen minutter ut i andreomgangen, og Jensen økte til 6-1 for Skodje fire minutter etter pause. Sju minutter senere la Floen på til 7-1 for vertene. SIF/Hessa reduserte til 2-7 ved Wilhelm Hovlid-Simonsen etter 62 minutters spill. Like etterpå fullførte Jensen sitt hattrick, og Keiseraas-Myking satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 9-2.

Keven Esayes Tesfalem pådro seg gult kort.

Topper tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Skodje på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens SIF/Hessa er på fjerdeplass med tre poeng.

Emma Solevågseide Nylén var dommer i oppgjøret.

25. april er det ny kamp for SIF/Hessa. Da møter de Emblem. Skodje skal måle krefter med Ørskog/Stordal 1. mai.