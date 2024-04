Ingrid Fonnes sørget for at Austrheim fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål bare noen minutter ut i første omgang, og etter kun fire minutter doblet Austrheim ved Hanna Sætre Austrheim. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-2.

Fitjar hadde grunn til å juble mot Austrheim

Stokken reduserte til 1-2 et kvarter før slutt, og samme spiller utlignet for Fitjar tre minutter senere. Etter 62 minutters spill tok Austrheim ledelsen igjen ved Ruya Besir, men Guro Skår Bergesen utlignet til 3-3 da hun satte ballen i mål like etterpå. To minutter før slutt var hattricket et faktum for Stokken. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-3.

Topper serien

Etter torsdagens kamp ligger Fitjar på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Austrheim er på tredjeplass med null poeng.

Kasper Fitjar var dagens dommer.

25. april skal Fitjar møte Gneist 3, mens Austrheim møter Smørås 2.