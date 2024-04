Før det første minuttet var omme, tok Vindbjart 2 ledelsen ved Sofie Godtfredsen, og Neset fikk nettsus og doblet ledelsen for Vindbjart 2 fem minutter senere. Sandra Linnea Askildsen økte ledelsen for Vindbjart 2 da hun satte inn 3-0 etter 15 minutter, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Vilde Nyseth Leonardsen satte inn 4-0 for Vindbjart 2. Neset scoret igjen da hun gjorde 5-0 etter 20 minutters spill, og to minutter før pause fullførte Vindbjart 2-spilleren sitt hattrick. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-6 til pause.

Målløst etter hvilen

Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter pause. Dermed endte kampen 0-6.

Slik spilles neste runde

Vindbjart 2 tok sin første seier i årets sesong.

Etter torsdagens kamp er Myra nummer sju på tabellen med null poeng, mens Vindbjart 2 er på sjetteplass med tre poeng.

Adrian Endre Westgård dømte kampen.

I neste runde skal Myra måle krefter med Greipstad 22. april. Vindbjart 2 møter Greipstad 26. april.