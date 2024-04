Markus Fjørtoft sendte Harøy/HaNo i føringen allerede etter seks minutter. Ved pause var stillingen 1-0.

Økte ledelsen

Herd utlignet til 1-1 da Herman Helland Olsbø satte ballen i mål noen minutter etter hvilen, og en spiller sendte Herd i føringen da han satte inn 2-1 fem minutter ut i andre omgang. Markus Steinshamn utlignet da han satte inn 2-2, og Andreas Silseth Harnes ga Harøy/HaNo ledelsen på nytt åtte minutter senere. Aleksy Kozlowski satte inn 4-2 etter 53 minutters spill, og to minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Andreas Silseth Harnes satte inn 5-2 for hjemmelaget. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-2.

Oskar Myren Viken pådro seg gult kort.

Topper serien

Etter tirsdagens kamp er Harøy/HaNo på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Herd er på fjerdeplass med tre poeng.

Bjarte Eldar Steinsbu var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Harøy/HaNo måle krefter med Guard/Rollon 2, mens Herd møter Aksla.