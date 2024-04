KIL/Hemne tok ledelsen da Eivor Sandvik Stavnesli scoret allerede etter tre minutters spill, men Helen Skeidsvoll Solheim utlignet da hun satte inn 1-1 sju minutter senere. Ved pause var stillingen 1-1.

Like mange mål

Selma Bjerksæter sendte KIL/Hemne i ledelsen på nytt noen minutter etter sidebytte, men Idun Westby Bugten utlignet for Freidig noen minutter ut i andreomgangen. Milagros Jazmin Lebed Giambelluca sendte gjestene i ledelsen da hun satte inn 3-2 to minutter før slutt, men Trine Glomstad Hansen sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 3-3 like etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 3-3.

Jon Arne Ormbostad fikk gult kort.

Slik spilles neste runde

Etter tirsdagens kamp er KIL/Hemne nummer to på tabellen med sju poeng, mens Freidig er på sjetteplass med ett poeng.

Borge Indergård var dommer i kampen.

Freidig spiller neste kamp mot Tiller 30. april, mens KIL/Hemne prøver seg mot Ørland 12. mai.