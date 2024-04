Dan Emilian Søstrand Kvanvik ga Flekkefjord 2 en tidlig ledelse i kampen bare noen minutter ut i første omgang, og Flekkefjord 2 var på farten igjen fem minutter før hvilen. De doblet ledelsen da Bastian Kongevold Svad satte inn 2-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

FLIK hadde grunn til å juble mot Flekkefjord 2

Et kvarter før full tid reduserte FLIK ved Yazan Faraj, og Julian Nyvoll Genthner sørget for balanse i FLIK-regnskapet da han satte inn 2-2 fem minutter senere. Etter 65 minutter scoret Faraj sitt andre mål da han gjorde 3-2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-3.

Troner øverst

Etter tirsdagens kamp er Flekkefjord 2 nummer seks på tabellen med tre poeng, mens FLIK er på topp i serien med ni poeng.

Paul Jørgen Birkestøl var dommer i oppgjøret.

26. april skal Flekkefjord 2 møte Hægebostad, mens FLIK møter Giv Akt.