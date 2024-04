Strindheim 2 tok ledelsen ved Lunde etter 16 minutter, og Herman Jawhar Ghaidan fikk nettsus og doblet ledelsen for Strindheim 2 rett etterpå. Lunde økte ledelsen for Strindheim 2 da han satte inn 3-0 etter 27 minutters spill. Ved pause sto det 0-3.

Etter 47 minutter var hattricket et faktum for Strindheim 2-angriperen, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Strindheim 2 fire minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-5.

Tobias Larssen Kristoffersen fikk gult kort.

Henrik Brå var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kattem 2 måle krefter med Byåsen 2, mens Strindheim 2 møter Fosen.