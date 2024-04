Pia Sletten Johnsen sendte Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg foran da hun satte inn 1-0 to minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Dro ifra

June Misund Gaustad fikk nettsus og doblet ledelsen for Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg etter 42 minutter, og etter 53 minutters spill scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 3-0. Sju minutter senere ble avstanden mellom lagene mindre da Mariell Julnes reduserte til 1-3. Tre minutter før slutt fullførte June Misund Gaustad sitt hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-4.

Nye poeng skal deles ut

Svein Egil Hauge var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Verdal/Vinne spiller neste kamp mot Trygg/Lade/Trond 13. april, mens Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg spiller neste kamp mot Sverre/Nessegutten.