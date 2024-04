Vidar 2 fikk en kjempestart på kampen da Fanuel Iyob Tesfazion sendte laget sitt i føringen allerede i åpningsminuttet. Martin Helgøy Vistvik var uheldig og satte ballen i eget mål for Randaberg 2 sju minutter senere. Henrik Husby Tveitaskog økte ledelsen for Vidar 2 da han satte inn 3-0 et kvarter før hvilen, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Jesus Alejandro Leon Montiel satte inn 4-0. Vidar 2-spilleren økte ledelsen da han satte inn 5-0 etter 27 minutters spill. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 0-5.

Randaberg 2 klarte ikke nærme seg

Da det var spilt en halv time i andreomgangen, økte Vidar 2 ved Arne Skartveit. Sigve Voll reduserte til 1-6 for Randaberg 2 ett minutt før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 1-6.

Poengjakten fortsetter

Aleksander Gjengedal Sunde var kampleder.

I neste runde skal Randaberg 2 møte Havørn/Sunde, mens Vidar 2 møter Hinna 2.