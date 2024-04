Randaberg tok ledelsen da Mille Revang scoret etter 15 minutter. Sju minutter senere ble vondt til verre for Vidar, da Ida Louise Staurland doblet ledelsen for Randaberg. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0 til pause.

Vidar hentet inn ledelsen og sikret poeng

Isabella With Sande økte til 3-0 for Randaberg etter et kvarter av andreomgangen. Sunniva Bru Killingland reduserte for Vidar like etterpå, og Erle Risa Slaattelid gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-3 etter 60 minutters spill. Tre minutter senere utlignet Milla Cecilie Berger Lillehammer for Vidar. Dermed endte oppgjøret 3-3.

Nye poeng skal deles ut

Etter kampen står både Randaberg og Vidar med ett poeng.

Enok Hamilton Aspelund var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vidar måle krefter med Tonstad, mens Randaberg møter Viking.