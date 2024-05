Orkanger 2 tok ledelsen da Steinar Lien scoret bare noen minutter ut i første omgang, men Olav Marius Matterne Meland utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål etter 19 minutters spill. Jakob Øyum-Jakobsen sendte Skaun 2 i ledelsen etter 31 minutter. Ved pause var stillingen 2-1.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Ilias Mahad Ahmed sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 noen minutter etter sidebytte, og Kvam sendte Orkanger 2 i ledelsen på nytt da han satte inn 3-2 ni minutter etter hvilen. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 2-3.

Ahmed fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Skaun 2 på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Orkanger 2 er på andreplass med seks poeng.

Terje Sætereng var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skaun 2 prøver seg mot Sverresborg 2 8. mai, mens Orkanger 2 spiller neste kamp mot Frøya IL dagen etter.