Østsiden Askøy fikk kampens første mål bare noen minutter ut i første omgang da Jørstad satte ballen i nettet, og etter 18 minutters spill scoret samme spiller igjen da han gjorde 2-0. Teodor Haugsvær Bjørsvik reduserte til 1-2 for Sædalen/Kringlebotn like etterpå. Etter 31 minutter var hattricket et faktum for Jørstad. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1 til pause.

Måltørke etter pause

Begge lagene forsøkte det de kunne for å få ballen i mål, men kampens andre akt endte målløs. Dermed viste resultattavla 3-1 da sluttsignalet lød.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Østsiden Askøy på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Sædalen/Kringlebotn ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Brage Valhovd Kalsund var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sædalen/Kringlebotn bryner seg på Austevoll 5. mai, mens Østsiden Askøy spiller neste kamp mot Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord to dager senere.