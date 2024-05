Vegard Mogset sendte Meldal/Rindal/Svorkmo foran da han satte inn 1-0 allerede etter to minutter, og Reitan scoret og doblet ledelsen for Meldal/Rindal/Svorkmo like etterpå. Peder Melien Ree økte til 3-0 for Meldal/Rindal/Svorkmo etter kun ti minutters spill, og Meldal/Rindal/Svorkmo økte ledelsen da Reitan satte ballen i nettet ni minutter senere. Dermed var stillingen 4-0. Et kvarter før hvilen fullførte samme spiller sitt hattrick, og Meldal/Rindal/Svorkmo-angriperen scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 6-0 noen minutter før pause. Etter 40 minutter ble Henrik Gunnes (Sverresborg G16) sendt av banen da han fikk sitt andre gule kort. Rett etterpå fikk samme lag straffe, og Ree satte inn 7-0-målet. Lagene gikk i garderoben på stillingen 7-0 til pause.

Økte ledelsen

Mogset satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt en halv time i andreomgangen, og Meldal/Rindal/Svorkmo-angriperen gjorde hattrick ni minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 9-0.

Ludvik Martinussen og Mulue Abrham fikk gult kort.

Klatret til tredjeplass

Etter søndagens kamp er Meldal/Rindal/Svorkmo nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Sverresborg er på tiendeplass med null poeng.

Marius Neeraas Amdam var kampleder.

I neste runde skal Meldal/Rindal/Svorkmo møte Tiller, mens Sverresborg møter Byåsen 2.