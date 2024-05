Hjelle ga Vestsiden-Askøy en tidlig ledelse i kampen etter kun seks minutter, og 21-åringen doblet ledelsen for Vestsiden-Askøy da han satte inn 2-0 etter 22 minutters spill. Jonas Bjorøy Kjørsvik økte ledelsen da han satte inn 3-0 rett etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0 etter første omgang.

Bortelaget reduserte etter pause

Tre minutter etter pause reduserte Austevoll 2 da Sondre Nordstrand Tøsse satte inn 1-3-målet. Fire minutter senere var hattricket et faktum for Hjelle. Joachim Veivåg reduserte for Austevoll 2 etter et kvarter av andre omgang. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 4-2.

Austevoll 2s Harald Haraldson Taranger, Joachim Veivåg og Lauritz Østervold pådro seg gult kort.

Klatret på tabellen

Før dagens kamp hadde Vestsiden-Askøy tapt fire kamper på rad.

Etter søndagens kamp er Vestsiden-Askøy nummer åtte på tabellen med seks poeng, mens Austevoll 2 er på tolvteplass med ett poeng.

Hattun Rune Bø dømte oppgjøret.

I neste runde skal Vestsiden-Askøy møte Bjarg 2, mens Austevoll 2 møter Løv-Ham.