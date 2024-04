Målscorere for Norborg/Brattvåg/Ravn: Sandbakk med fire mål, Filip Nyhammer Austbø med to mål, August Elias Fjørtoft med to mål, Erlend Dahl Otterlei, Lukas Stafseth Otterlei og Sebastian Hildre Grønmyr.

Følgende spillere er dagens målscorere for Hareid: Ravn Mikael Skrede-Hareide med tre mål og Theo Nataniel Myrvang Vollset.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Norborg / Brattvåg / Ravn leder serien

Norborg/Brattvåg/Ravn har tatt tre poeng i alle kampene denne sesongen.

Etter mandagens kamp ligger Hareid på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Norborg/Brattvåg/Ravn er på førsteplass med tolv poeng.

Olav Fure var dommer i kampen.

5. mai skal Hareid møte Stranda, mens Norborg/Brattvåg/Ravn møter Blindheim 2.