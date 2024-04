En spiller sendte Buvik i føringen noen minutter før pause. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-0.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Benjamin Juul Engebretsen utlignet da han satte inn 1-1. Etter 45 minutter scoret en av lagets spillere igjen da han gjorde 2-1, men Ola Børmark Sæther sørget for balanse i Astor 2-regnskapet da han satte inn 2-2 ti minutter senere. Etter 57 minutters spill tok Astor 2 ledelsen ved samme spiller, og to minutter før slutt scoret Benjamin Juul Engebretsen sitt andre mål da han gjorde 4-2. En spiller økte ledelsen da han satte inn 5-2 like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-5.

Astor 2 topper tabellen

Dermed har Astor 2 vunnet tre kamper på rad.

Etter mandagens kamp er Buvik på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Astor 2 er serieleder med ni poeng.

Helge Bjørkøyli var kampleder.

I neste runde skal Astor 2 måle krefter med Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 6. mai. Buvik møter Sjetne 7. mai.