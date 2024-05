Senja fikk et forsprang da Even Magnor Alapnes satte inn 1-0 allerede etter to minutters spill, og Brage Marselius Wensel scoret og doblet ledelsen for Senja etter 19 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-0.

Senja økte ledelsen

Jonatan Bjørnsønn Edorsen økte ledelsen for Senja da han satte inn 3-0 ni minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-0.

Marius Angell (Senja G17) og Elias Danielsen Johansen (Tromsø G17) fikk begge gult kort.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Senja nummer to på tabellen med tre poeng, mens Tromsø er på sjetteplass med null poeng.

Vidar Tore Elvevold var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Senja møter Kvaløya 9. mai, mens Tromsø spiller neste kamp mot Reinen 14. mai.