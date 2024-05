Mathias Meløy Nilsen sendte Trott/Solid/Stord 2 i ledelsen etter kun sju minutters spill, og to minutter senere doblet Ekre ledelsen. Etter 21 minutter la samme spiller på til 3-0 for Trott/Solid/Stord 2, og Meløy Nilsen økte ledelsen da han satte inn 4-0 ni minutter senere. Trott/Solid/Stord 2-angriperen gjorde hattrick etter 36 minutters spill, og Ekre sikret seg hattrick da han la på til 6-0 rett etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-6.

Trott / Solid / Stord 2 økte ledelsen

Christopher Steensohn økte til 7-0 for Trott/Solid/Stord 2 noen minutter etter pause, og Ekre økte ledelsen for Trott/Solid/Stord 2 da han satte inn 8-0 noen minutter ut i andreomgangen. Elias Juell Andersen reduserte til 1-8 for Bjarg 2 etter 57 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 1-8.

Bjarg 2s Erik Skjelvik Larsen og Fredrick Aarø Bjånesø fikk gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter onsdagens kamp er Bjarg 2 på åttendeplass på tabellen med seks poeng, mens Trott/Solid/Stord 2 er nummer fire med ni poeng.

Johannes Sandvik dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Trott/Solid/Stord 2 måle krefter med Ørnen, mens Bjarg 2 møter Vadmyra.