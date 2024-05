Mattias Hausberg sendte Austevoll i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, og Eliah Møgster Heggestad scoret og doblet ledelsen for Austevoll. Etter 30 minutter la Isak Drivenes Blix på til 3-0 for Austevoll, og Hausberg scoret igjen da han gjorde 4-0 åtte minutter senere. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 4-0.

Dro ifra

Petter Berle Andersen reduserte til 1-4 for Åsane 2 noen minutter etter sidebytte, og noen minutter ut i andreomgangen reduserte Åsane 2 da samme spiller satte inn 2-4-målet. Åtte minutter etter hvilen var hattricket et faktum for Hausberg, og Markus Blix Lundø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for Austevoll. Åsane 2 reduserte til 3-6 ved Oliver Njøten et kvarter før slutt. Hausberg økte til 7-3 for Austevoll ti minutter senere, og Blix økte ledelsen da han satte inn 8-3 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 8-3.

Tobias Vik Onarheim Hansen fikk gult kort.

Austevoll topper serien

Etter onsdagens kamp er Austevoll nummer én på tabellen med ni poeng, mens Åsane 2 er på tredjeplass med seks poeng.

Ole Kristoffer Tøkje var dagens dommer.

23. mai er det ny kamp for Austevoll. Da møter de Varegg/Sandviken. Åsane 2 skal måle krefter med Bjarg 2 samme dag.