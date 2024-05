Rørvik tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring av Sanna Lauritzen, og allerede etter sju minutter scoret Rørvik-spilleren sitt andre mål da hun gjorde 2-0. To minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller, og etter 18 minutters spill økte Rørvik ved en spiller. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-4.

Hjemmelaget reduserte etter pause

En av lagets spillere økte ledelsen for Rørvik da hun satte inn 5-0 ni minutter ut i andreomgangen. Trine Hollekim Lona reduserte for Hållingen seks minutter senere, og Sophie Oline Skarland gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-5 etter 57 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-5.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Rørvik har seiret i alle kampene denne sesongen.

Etter mandagens kamp er Hållingen nummer seks på tabellen med null poeng, mens Rørvik er på andreplass med ni poeng.

Hållingen spiller neste kamp mot Leka 12. mai, mens Rørvik møter Grong dagen etter.