Bektari sendte Donn foran da han satte inn 1-0 etter tolv minutter, og fem minutter senere doblet Matheo Lunde-Borgersen ledelsen til Donn. Sverre Drange Karlsen reduserte til 1-2 for Søgne et kvarter før pause. Bektari scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Bortelaget økte ledelsen

Donn-angriperen gjorde hattrick ti minutter ut i andreomgangen, og en spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Donn åtte minutter senere. Søgne reduserte til 2-5 ved Karlsen etter 63 minutters spill. Rett etterpå økte Donn ved en av lagets spillere. Den endelige stillingen i kampen ble 2-6.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp er Søgne på tolvteplass på tabellen med tre poeng, mens Donn er nummer tre med tolv poeng.

Eirik Moen Eskedal var dommer.

Donn spiller neste kamp mot Randesund 25. mai, mens Søgne møter Birkenes dagen etter.