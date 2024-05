Eirik Kvistad sendte Spjelkavik i føringen da han satte inn 1-0 allerede i første minutt, og Adrian Selimovic Volstad doblet ledelsen da han satte inn 2-0 ti minutter senere. Spjelkavik rykket ytterligere ifra da John Arnitwe økte ledelsen etter 22 minutter, og sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Simen Nogva Svendsen satte inn 4-0 for Spjelkavik. Etter halvspilt kamp var stillingen 4-0.

Kontroll etter pause

Arnitwe satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Spjelkavik ni minutter etter sidebytte, og Kvistad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Spjelkavik. Filip Muren Johansen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-6 et kvarter før full tid, og samme spiller reduserte for Hødd 2 tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-2.

Leder serien

Etter torsdagens kamp er Spjelkavik på førsteplass på tabellen med ti poeng, mens Hødd 2 ligger på tredjeplass med seks poeng.

Tor Henning Andersen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Spjelkavik spiller neste kamp mot Herd 2 9. mai, mens Hødd 2 møter Hareid 16. mai.