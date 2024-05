Hitra fikk en pangåpning på kampen da Løvseth sendte laget sitt i føringen før det første minuttet var omme, og Aleksa Vojvodic fikk nettsus og doblet ledelsen sju minutter senere. Etter 13 minutters spill la Løvseth på til 3-0 for Hitra, og fem minutter senere økte Hitra ved Aleksa Vojvodic. Løvseth fikk sitt hattrick et kvarter før sidebytte, og samme spiller la på til 6-0 for Hitra noen minutter før hvilen. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 6-0.

Publikum fikk mye å juble for

Edvard Jensås reduserte for Ranheim 2 åtte minutter ut i andreomgangen, og rett etterpå reduserte Kristoffer Mælan Bjørkvik til 2-6 for bortelaget. Etter 61 minutter vartet Aleksa Vojvodic opp med hattrick. Ett minutt senere scoret Kristoffer Mælan Bjørkvik igjen da han gjorde 3-7, og Ranheim 2-spilleren sikret seg hattrick da han la på til 4-7 etter 64 minutters spill. Seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Løvseth satte inn 8-4 for Hitra. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 8-4.

Ranheim 2 serieleder

Etter torsdagens kamp er Hitra på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Ranheim 2 er serieleder med sju poeng.

Gisle Røhmen var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hitra måle krefter med Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3, mens Ranheim 2 møter Utleira 2.