Et kvarter før hvilen tok Varden Meråker ledelsen ved Orion Hetland, men like etterpå utlignet Rune Bolkan Johnsen for Vinne. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 etter første omgang.

Målløs andreomgang

Verken Vinne eller Varden Meråker maktet å få ballen i mål etter hvilen. Dermed viste resultattavla 1-1 da dommeren blåste i fløyta for siste gang.

Varden Meråkers Eirik Govasmark Lerberg og Simen Hallem fikk se det gule kortet.

Tok over sjuendeplassen

Etter tirsdagens kamp er Vinne på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Varden Meråker er nummer sju med ett poeng.

Rune Lillemark var kampleder.

I neste runde skal Vinne måle krefter med Leksdal 19. april. Varden Meråker møter Namsos 21. april.