Eid tok ledelsen tidlig i oppgjøret ved Andrea Vingen Vedeld, og etter kun ti minutters spill doblet Eid ved Selma Lovisa Endal Andersson. Kristine Stokkenes Grov økte ledelsen da hun satte inn 3-0 seks minutter senere, og etter 21 minutter la Filippa Myrold Haavik på til 4-0 for Eid. Vedeld økte til 5-0 for Eid fem minutter senere, og Mathilde Nordnes satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 28 minutters spill. Mathilde Dæmring satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for hjemmelaget. Lagene gikk av banen på stillingen 7-0.

Målshow etter pause

Etter 60 minutter var Selje uheldig og gjorde selvmål. Vedeld laget hattrick da hun la på til 9-0 rett etterpå, og Grov scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 10-0 etter 68 minutters spill. To minutter senere økte avstanden mellom lagene da Konstanse Henden satte inn 11-0, og F. Haavik økte ledelsen for vertene da hun satte inn 12-0 sju minutter før slutt. Oda Wold Haugland reduserte til 1-12 like etterpå. Ett minutt før full tid scoret Nordnes igjen da hun gjorde 13-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 13-1.

Eid leder serien

Etter mandagens kamp er Eid på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Selje ligger på femteplass med null poeng.

Eirik Stenberg var dommer i kampen.

I neste runde skal Selje måle krefter med Loen 29. april. Eid møter Måløy 6. mai.