Aksla tok ledelsen ved Sondre Breivik Erstad etter elleve minutter. Etter 26 minutters spill ble vondt til verre for Spjelkavik, da Lyngstad doblet ledelsen for Aksla. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0 etter første omgang.

Ekspederte straffe i mål

Lyngstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Aksla, og etter 68 minutter vartet Aksla-spilleren opp med hattrick. Spjelkaviks William Sigurd Kolseth satte inn et straffespark fire minutter før slutt, og Kenneth Da Silva Hauan reduserte til 2-4 for Spjelkavik ett minutt på overtid. Lyngstad økte til 5-2 for Aksla fem minutter på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 5-2.

Aksla serieleder

Etter lørdagens kamp er Aksla på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Spjelkavik ligger på andreplass med tre poeng.

Jonny Dyb var kampleder.

I neste runde skal Spjelkavik måle krefter med Langevåg 29. april. Aksla møter Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy 30. april.