Fotland sendte Osterøy 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 17 minutters spill, og Leander Raknes fikk nettsus og doblet ledelsen for Osterøy 2 fem minutter senere. Vadmyra 4 reduserte til 1-2 ved Benjamin Hakestad Breisnes etter 25 minutter. Fotland scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 seks minutter senere, og samme mann gjorde hattrick etter 33 minutters spill. Like etterpå ble avstanden mellom lagene redusert da Mouhammad Omar Hammoudeh reduserte til 2-4. Noen minutter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Fotland satte inn 5-2 for Osterøy 2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-5.

Sikker fra straffemerket

Noen minutter ut i andre omgang fikk Vadmyra 4 straffespark, og Sebastian Natås Andersen scoret 3-5-målet. Daniel Rebnord-Johnsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-3 for Osterøy 2. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-6.

Vadmyra 4s Fabian Undstad Bertelsen og Erlend Wattø Højgaard fikk gult kort. For Osterøy 2 fikk Jonas Gerhardsen gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Helge Verpeide dømte oppgjøret.

I neste runde skal Osterøy 2 måle krefter med Mathopen 2 19. april. Vadmyra 4 møter Bergen Nord 2 21. april.