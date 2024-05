Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark fikk en drømmeåpning på kampen da Linn Iren Okkelberg sendte laget sitt i ledelsen allerede etter ni minutters spill, og to minutter senere doblet Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark ved samme spiller. En av lagets spillere reduserte til 1-2 for Nidelv 2 etter 16 minutter, og seks minutter senere scoret en spiller for Nidelv 2. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 2-2.

Tangmoen / Hegra / Skjelstadmark sikret seieren

Samme lag tok ledelsen da en av lagets spillere scoret sju minutter ut i andre omgang, men Othelie Lein sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 3-3 fem minutter senere. Matilde Refsnæs Buland sendte Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark foran igjen da hun satte inn 4-3 fire minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-4.

Tangmoen / Hegra / Skjelstadmark klatret til tredjeplass

Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark har vunnet tre bortekamper på rad.

Etter tirsdagens kamp er Nidelv 2 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark er nummer tre med ni poeng.

Cengiz Yesükan dømte kampen.

I neste runde skal Nidelv 2 måle krefter med Nationalkameratene 20. mai. Tangmoen/Hegra/Skjelstadmark møter Skaun 2 21. mai.