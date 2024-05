Hosni Hassan Hosni Abuali sørget for at Flaktveit 3 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun åtte minutter, men ni minutter senere scoret Hussein Sirwan Hussein for Kvernbit 2. 17-åringen ga Kvernbit 2 ledelsen etter 26 minutters spill. Martin Herdlevær var uheldig og scoret selvmål for Flaktveit 3 like etterpå. Etter 35 minutter ble avstanden mellom lagene redusert da Mohamed Abdulkadir Omar reduserte til 2-3. Hans Fredrik Brundtland-eide satte ballen i mål fire minutter senere for Kvernbit 2 og sørget for at stillingen var 4-2, og noen minutter før pause økte avstanden mellom lagene da Marcus Leivestad-Johnsen satte inn 5-2. Jonas Reikvam Nygard reduserte til 3-5 tre minutter før sidebytte. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Johannes André Spjeld satte inn 6-3 for Kvernbit 2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-6.

Direkte rødt kort til Flaktveit 3

Nygard scoret igjen da han gjorde 4-6 noen minutter ut i andre omgang, og Andreas Grindheim gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 5-6 fem minutter etter hvilen. Lasse Hellen Kårbø scoret 7-5-målet da det var spilt et kvarter av andreomgangen. To minutter senere reduserte Herdlevær til 6-7 for Flaktveit 3. Ali Omar Omar (Flaktveit 3 7er G19) ble sendt i garderoben etter 70 minutters spill, og Noa Fosse Kalnes sørget for at stillingen var 8-6 like etterpå. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 6-8.

Mayr kanyal fikk gult kort.

Poengjakten fortsetter

Etter tirsdagens kamp er Flaktveit 3 på niendeplass på tabellen med ett poeng, mens Kvernbit 2 er nummer to med ti poeng.

Ketil Andre Markussen dømte oppgjøret.

21. mai er det ny kamp for Flaktveit 3. Da møter de Varegg/Sandviken 3. Kvernbit 2 skal måle krefter med Ny-Krohnborg 25. mai.