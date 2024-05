Noureddin Ek ga Risør ledelsen etter tolv minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Målshow i andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen doblet Christoffer Axelsen ledelsen til Risør, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte Risør ved Magnus Lindland. Etter 73 minutter la Mathias Sørbø Eriksen på til 4-0 for Risør, og Simon Fagerbakke Ausland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Risør. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-0.

Risørs Emil Frøyna-Leivann fikk gult kort.

Risør klatrer til tredjeplass

Etter tirsdagens kamp ligger Risør på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Strømmen/Glimt er på fjerdeplass med seks poeng.

John Sigurd Thomassen var dommer i kampen.

23. mai er det ny kamp for Strømmen/Glimt. Da møter de Trauma 2. Risør skal måle krefter med Froland 2 30. mai.