Noah Lambertsen ga Klæbu ledelsen tidlig i kampen etter kun fire minutters spill, og Wilmer Elias Gustavsson fikk nettsus og doblet ledelsen seks minutter senere. Noah Lambertsen økte til 3-0 for Klæbu etter 13 minutter, og Klæbu rykket ytterligere ifra da Robin Pedersen-Engdal økte ledelsen etter 25 minutters spill. Mathias Ekle Burøy la på til 5-0 for Klæbu like etterpå, og Noah Lambertsen sikret seg hattrick da han la på til 6-0 fem minutter før sidebytte. Anton Granum satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for samme lag fire minutter senere. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-7.

Målshow etter pause

Fem minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Noah Rognan Hansen satte inn 8-0 for bortelaget, og fem minutter senere scoret Mathias Ekle Burøy igjen da han gjorde 9-0. Anton Granum scoret sitt andre mål da han gjorde 10-0 etter 47 minutter, og rett etterpå la Wilmer Elias Gustavsson på til 11-0 for samme lag. Etter 52 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Jaran Salater Nygård satte inn 12-0, og fire minutter senere økte Klæbu ved Kevin Lyngra Hay. Samme lag økte ledelsen da Abdullahi Mohammed Abdullahi satte ballen i nettet etter 60 minutter. Dermed var stillingen 14-0, og like etterpå scoret Pedersen-Engdal sitt andre mål da han gjorde 15-0. Abdullahi Mohammed Abdullahi scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 16-0 tre minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 0-16.

Pedersen-Engdal fikk gult kort.

Klæbu topper tabellen

Etter onsdagens kamp er Rennebu på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Klæbu er på førsteplass med sju poeng.

Mohtassem Sultan Shokraan var dagens dommer.

Rennebu bryner seg på Orkla 2 22. mai, mens Klæbu spiller neste kamp mot Tiller 2 dagen etter.