Askøy 2 fikk kampens første mål allerede etter fire minutter da Charlie Hanevik Wollertsen satte ballen i nettet, men Adrian Christoffer Kvinge utlignet for Fyllingsdalen 3 etter 21 minutters spill. Fem minutter før hvilen scoret Wollertsen sitt andre mål da han gjorde 2-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-2.

Straffescoring

Elias Kvellestad Jåvold gjorde 3-1 to minutter etter pause, og to minutter senere vartet Wollertsen opp med hattrick. Aro Fuad Tufeek reduserte til 2-4 for vertene da det var spilt en halv time i andre omgang, og samme spiller (Fyllingsdalen 3 G15) satte inn et straffespark minuttet før full tid. Silje Engum Devik sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 4-4 rett etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-4.

Noah Edvardsen fikk gult kort.

Fyllingsdalen 3 leder serien

Etter torsdagens kamp er Fyllingsdalen 3 på topp i serien på tabellen med åtte poeng, mens Askøy 2 er på andreplass med sju poeng.

Ifeoluwa Ayanfeoluwa Oyetoyan var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Askøy 2 måle krefter med Østsiden Askøy 2, mens Fyllingsdalen 3 møter Minde 2.