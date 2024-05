Volda 2 tok ledelsen ved Mohanad Tibin Khameis etter 24 minutters spill, og Mathias Kalvatn doblet ledelsen for Volda 2 da han satte inn 2-0 seks minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 0-2 til pause.

Forsvarte ledelsen etter hvilen

Adam Jakub Skowronek økte ledelsen for Volda 2 da han satte inn 3-0 noen minutter ut i andreomgangen, og etter 44 minutter økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 4-0 for Volda 2. ti minutter senere reduserte Emblem 2 ved Noah Lervik Fiskerstrand, og et kvarter før slutt ble avstanden mellom lagene mindre da en av lagets spillere reduserte til 2-4. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-4.

Volda 2 klatret til tredjeplass

Volda 2 har vunnet tre kamper på rad.

Etter mandagens kamp er Emblem 2 på sjuendeplass på tabellen med fire poeng, mens Volda 2 ligger på tredjeplass med ni poeng.

Abduljabar Mohamad Al-Jassem var dagens dommer.

I neste runde skal Emblem 2 måle krefter med Sykkylven 2 27. mai. Volda 2 møter Ørsta 29. mai.