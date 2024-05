Inderøy scoret selvmål bare noen minutter ut i kampen. Camille Kathinka Isabelle Øien utlignet da hun satte inn 1-1 etter bare ni minutter. Vinne 2/Verdal 2 tok ledelsen på nytt da Alma Gudding Wæren scoret åtte minutter senere, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-1 fire minutter før pause. Karoline Waagø Aasheim gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-3 fire minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 2-3.

Inderøy klarte ikke nærme seg

Inderøy-angriperen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3. Etter 45 minutters spill tok Vinne 2/Verdal 2 ledelsen igjen ved en av lagets spillere. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 3-4.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Inderøy på åttendeplass på tabellen med ett poeng, mens Vinne 2/Verdal 2 er på andreplass med ti poeng.

Habtu Kibrom Abrha var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Inderøy spiller neste kamp mot Vuku/Stiklestad 20. mai, mens Vinne 2/Verdal 2 spiller neste kamp mot Sparbu.