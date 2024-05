R. Olsen sendte Bamble i føringen da han satte inn 1-0 etter elleve minutters spill, og Marcus Olsen doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter 33 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2 etter første omgang.

Bamble økte ledelsen

Bamble økte ledelsen da R. Olsen satte ballen i nettet noen minutter ut i andre omgang. Dermed var stillingen 3-0, og Kevin Nilmar Hilstan Tennås økte til 4-0 to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-4.

Herøyas Marius Ludvigsen, Mats Lønne og Kjetil Jørgensen Abrahamsen pådro seg gult kort.

Troner øverst

Etter torsdagens kamp er Herøya på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Bamble er på topp i divisjonen med ti poeng.

Irfan Göktas var dommer.

15. mai er det ny kamp for Herøya. Da møter de Siljan. Bamble skal måle krefter med Vinje samme dag.